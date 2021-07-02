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Дело о доведении до самоубийства завели после гибели главы Коломны

Дело о доведении до самоубийства завели после гибели главы Коломны
Фото: Admkolomna/VK

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело о доведении до самоубийства возбуждено после гибели главы подмосковного городского округа Коломна Дениса Лебедева, сообщила представитель областного главка следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

Дело заведено по ст. 110 УК РФ, чтобы в рамках расследования "объективно разобраться в причинах и обстоятельствах произошедшего", сказала Врадий в пятницу журналистам.

По ее словам, тело Лебедева было обнаружено в собственной квартире. "На место происшествия выехали следователи и криминалисты, а также заместитель руководителя ГСУ СК по Московской области Игорь Дойников", - сказала Врадий.

Она добавила, что в настоящее время криминалисты и следователи осматривают место происшествия.

Ранее в пятницу информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Лебедев, по предварительным данным, покончил с собой в квартире.

46-летний Денис Лебедев занимал должность главы городского округа Коломна с октября 2016 года. По образованию - учитель истории и юрист. В 1990-2000-х годах работал в частных охранных структурах. С 2011 года - депутат Московской областной думы, замглавы комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике.

Ольга Врадий СКР Подмосковье Коломна

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