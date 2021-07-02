Источник сообщил о самоубийстве мэра Коломны

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Глава городского округа Коломна Денис Лебедев покончил с собой, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

"Лебедев, по предварительным данным, покончил с собой в своей квартире", - сказал источник.

В свою очередь в областной прокуратуре "Интерфаксу" сообщили, что для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехали первый заместитель прокурора Московской области Андрей Ганцев и коломенский городской прокурор Александр Рубанов.

46-летний Денис Лебедев занимал должность главы городского округа Коломна с октября 2016 года. По образованию - учитель истории и юрист. В 1990-2000-х годах работал в частных охранных структурах. С 2011 года - депутат Московской областной думы, замглавы комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике.