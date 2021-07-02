Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:46Заразились
на 02.07В России 5 561 360+23 218В мире 182 641 391+439 021

Экспортная пошлина на пшеницу с 7 июля снизится до $41,2 за тонну

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу с 7 июля снизится до $41,2 за тонну против пошлины в $41,3 за тонну, которая действует по 6 июля, следует из данных Минсельхоза РФ.

Пошлина на ячмень изменилась впервые с введения демпфера - $37 ($39,6) за тонну. Пошлина на кукурузу составит $50,6 ($50,5) за тонну.

Новые ставки будут действовать по 13 июля. Они рассчитаны исходя из индикативных цен на пшеницу в $258,9 за тонну ($259,1 для предыдущей ставки пошлины), на ячмень - $237,9 ($241,7), на кукурузу - $ 257,4($257,2) за тонну.

ЭкономикаВыплаты субсидий аграриям РФ в рамках зернового демпфера могут начаться в августеЧитать подробнее

РФ со 2 июня ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей.

Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже". Цена отсечения по пшенице составляет $200 за тонну, по кукурузе и ячменю - $185 за тонну. Размер пошлины составляет 70% от превышения этого показателя.

До введения нового механизма пошлина на экспорт пшеницы составляла 50 евро, кукурузы - 25 евро, ячменя - 10 евро за тонну.

По прогнозу Минсельхоза, экспорт зерна в минувшем сельхозгоду (закончился 30 июня) составит 48 млн тонн против 43,1 млн тонн в предыдущем сельхозгоду.

Минсельхоз РФ

Новости

Песков объяснил разницу между единым и братским народом

Песков объяснил разницу между единым и братским народом

Взрыв в Нижнем Новгороде произошел из-за попытки распилить газовый баллон

Дело о доведении до самоубийства завели после гибели главы Коломны

Дело о доведении до самоубийства завели после гибели главы Коломны

Аксенов счел, что власти Украины потеряли надежду вернуть Крым

Аксенов счел, что власти Украины потеряли надежду вернуть Крым

Источник сообщил о самоубийстве мэра Коломны

Пандемия коронавируса

В России установлен очередной антирекорд суточной COVID-смертности

В России установлен очередной антирекорд суточной COVID-смертности

Президент РФ одобрил блокировку звонков с подменных номеров

Президент РФ одобрил блокировку звонков с подменных номеров

В Нижнем Новгороде завели уголовное дело после взрыва газа в доме

Путин подписал указ о выплате 10 тыс. руб. семьям с детьми

Путин подписал указ о выплате 10 тыс. руб. семьям с детьми

В РФ у гражданина-банкрота впервые забрали единственное жилье

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');