Экспортная пошлина на пшеницу с 7 июля снизится до $41,2 за тонну

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу с 7 июля снизится до $41,2 за тонну против пошлины в $41,3 за тонну, которая действует по 6 июля, следует из данных Минсельхоза РФ.

Пошлина на ячмень изменилась впервые с введения демпфера - $37 ($39,6) за тонну. Пошлина на кукурузу составит $50,6 ($50,5) за тонну.

Новые ставки будут действовать по 13 июля. Они рассчитаны исходя из индикативных цен на пшеницу в $258,9 за тонну ($259,1 для предыдущей ставки пошлины), на ячмень - $237,9 ($241,7), на кукурузу - $ 257,4($257,2) за тонну.

РФ со 2 июня ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей.

Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже". Цена отсечения по пшенице составляет $200 за тонну, по кукурузе и ячменю - $185 за тонну. Размер пошлины составляет 70% от превышения этого показателя.

До введения нового механизма пошлина на экспорт пшеницы составляла 50 евро, кукурузы - 25 евро, ячменя - 10 евро за тонну.

По прогнозу Минсельхоза, экспорт зерна в минувшем сельхозгоду (закончился 30 июня) составит 48 млн тонн против 43,1 млн тонн в предыдущем сельхозгоду.