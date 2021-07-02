Выплаты субсидий аграриям РФ в рамках зернового демпфера могут начаться в августе

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Выплаты сельхозпроизводителям субсидий в рамках зернового демпфера могут начаться в августе, сообщили "Интерфаксу" в Минсельхозе.

"Субъекты РФ будут предоставлять средства сельхозпроизводителям на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур, в частности, пшеницы, кукурузы, кормового ячменя", - сказали в пресс-службе.

Размеры ставок на возмещение затрат будут определять регионы, уточнили в ведомстве.

РФ со 2 июня ввела механизм зернового демпфера при экспорте зерна. Он предусматривает плавающую пошлину на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя, которая рассчитывается на основе ценовых индикаторов с ценой отсечения по пшенице в $200 за тонну, по кукурузе и ячменю - в $185 за тонну. Ее размер составит 70% от превышения этого показателя. Средства, полученные от этого, будут направляться на субсидирование сельхозпроизводителей