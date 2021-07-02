На Ставрополье число заразившихся COVID-19 за месяц возросло на 40%

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Коронавирусом в июне в Ставропольском крае заразились почти 2,5 тысячи человек, с начала года - 22 тысячи, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Весной были инфицированы немногим более 7 тыс. человек. От месяца к месяцу число зараженных постепенно сокращалось. В частности, в апреле число зараженных снизилось на 15% по отношению к марту, в мае - на 29% по сравнению с апрелем. Однако в 20-х числах июня начался постепенный прирост числа инфицированных. В итоге за первый месяц лета число заразившихся возросло на 40% по отношению к маю.

Вместе с тем в июне число выздоровевших возросло примерно на 11% в сравнении с предшествующим месяцем, число летальных исходов возросло на 14,5%.

Согласно данным управления, за все время с начала пандемии в регионе были инфицированы почти 57,5 тыс. человек, чуть более 54,1 тыс. из них выздоровели, умерли более 1,6 тыс. пациентов.

В управлении по информационной политике правительства региона "Интерфаксу" пояснили, что на сегодняшний лень лечение в стационаре получают 1 тыс. 427 пациентов с коронавирусом и внебольничными пневмониями, из них в тяжелом состоянии находятся 170 человек, в том числе 40 подключены к аппаратам ИВЛ. В состоянии средней степени тяжести - 653 пациента. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

В медицинских учреждениях края развернуто 2 тыс. 150 инфекционных коек, задействованных для оказания помощи при коронавирусе, 33% из них свободны. Реанимационные койки свободны на 46%.