Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:46Заразились
на 02.07В России 5 561 360+23 218В мире 182 641 391+439 021

На Ставрополье число заразившихся COVID-19 за месяц возросло на 40%

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Коронавирусом в июне в Ставропольском крае заразились почти 2,5 тысячи человек, с начала года - 22 тысячи, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Весной были инфицированы немногим более 7 тыс. человек. От месяца к месяцу число зараженных постепенно сокращалось. В частности, в апреле число зараженных снизилось на 15% по отношению к марту, в мае - на 29% по сравнению с апрелем. Однако в 20-х числах июня начался постепенный прирост числа инфицированных. В итоге за первый месяц лета число заразившихся возросло на 40% по отношению к маю.

В РоссииВ России установлен очередной антирекорд суточной COVID-смертностиВ России установлен очередной антирекорд суточной COVID-смертностиЧитать подробнее

Вместе с тем в июне число выздоровевших возросло примерно на 11% в сравнении с предшествующим месяцем, число летальных исходов возросло на 14,5%.

Согласно данным управления, за все время с начала пандемии в регионе были инфицированы почти 57,5 тыс. человек, чуть более 54,1 тыс. из них выздоровели, умерли более 1,6 тыс. пациентов.

В управлении по информационной политике правительства региона "Интерфаксу" пояснили, что на сегодняшний лень лечение в стационаре получают 1 тыс. 427 пациентов с коронавирусом и внебольничными пневмониями, из них в тяжелом состоянии находятся 170 человек, в том числе 40 подключены к аппаратам ИВЛ. В состоянии средней степени тяжести - 653 пациента. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

В медицинских учреждениях края развернуто 2 тыс. 150 инфекционных коек, задействованных для оказания помощи при коронавирусе, 33% из них свободны. Реанимационные койки свободны на 46%.

Ставропольский край коронавирус

Новости по теме

Новости

Экспортная пошлина на пшеницу с 7 июля снизится до $41,2 за тонну

Песков объяснил разницу между единым и братским народом

Песков объяснил разницу между единым и братским народом

Взрыв в Нижнем Новгороде произошел из-за попытки распилить газовый баллон

Дело о доведении до самоубийства завели после гибели главы Коломны

Дело о доведении до самоубийства завели после гибели главы Коломны

Аксенов счел, что власти Украины потеряли надежду вернуть Крым

Аксенов счел, что власти Украины потеряли надежду вернуть Крым

Источник сообщил о самоубийстве мэра Коломны

Пандемия коронавируса

В России установлен очередной антирекорд суточной COVID-смертности

В России установлен очередной антирекорд суточной COVID-смертности

Президент РФ одобрил блокировку звонков с подменных номеров

Президент РФ одобрил блокировку звонков с подменных номеров

В Нижнем Новгороде завели уголовное дело после взрыва газа в доме

Путин подписал указ о выплате 10 тыс. руб. семьям с детьми

Путин подписал указ о выплате 10 тыс. руб. семьям с детьми
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');