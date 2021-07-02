В России установлен очередной антирекорд суточной COVID-смертности

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Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Еще 23 218 заболевших коронавирусной инфекцией зарегистрировано в России за минувшие сутки, сообщает оперштаб.

Скончались за сутки 679 человек, это новый антирекорд по числу умерших за время пандемии: в четверг было 672, в среду - 669 скончавшихся. Наиболее высокие показатели смертности зафиксированы в Москве - 112 и Санкт-Петербурге - 101. Общее число жертв COVID-19 в России достигло 136 565.

Новые эпизоды выявлялись в 85 регионах РФ. В Москве суточный прирост составил 6893. В Московской области зафиксировано 2 488, в Санкт-Петербурге - 1 671.

Всего в России за весь период зарегистрировано 5 млн 561 360 случаев коронавирусной инфекции

Поправились и выписаны уже более 5,035 млн пациентов, в том числе 6 271 за минувшие сутки.