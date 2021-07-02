Эрмитаж задумался о привлечении финансирования через NFT-токены

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Государственный Эрмитаж рассматривает возможность выпуска и продажи NFT-токенов на произведения искусства, ведет переговоры с биржей Binance. Однако для этого может потребоваться уточнение законодательства и вывод данного вида токенов из-под регулирования, которое сейчас предлагает ЦБ, заявила начальник юридического отдела музея Марина Цыгулева.

"Мы находимся в процессе обсуждения нашего сотрудничества с Binance", - сказала она в пятницу в ходе заседания совета ТПП по цифровому развитию.

NFT (non-fungible tokens) – это уникальный цифровой предмет, его оригинальность и право собственности доказывается при помощи технологии блокчейн – базы данных по покупке и продаже цифровых предметов. Binance - крупнейшая международная биржа и блокчейн-экосистема. Ранее уже заявляла о планах по выпуску NFT от ведущих российских дизайнеров и художников.

Как можно токенизировать произведение

Представитель Эрмитажа напомнила о специфических условиях использования NFT-токенов в государственных музеях: все произведения искусства находятся на праве императивного управления и музей может только продать неисключительные права. Несмотря на это выход в пространство NFT есть, музей может создавать токенизированные произведения на основе того, что хранится в его собрании.

"То есть, например, условно говоря, воспроизведение цифровое в хорошем качестве картины, на которой есть автограф директора Государственного Эрмитажа, поставленный в конкретную минуту в конкретный день. Цифровое произведение, которое содержит в себе вот такой вот элемент привнесенный, но именно это делает его уникальным, и его можно токенизировать. Дальше это можно использовать как "сувенирку", можно использовать и как коллекцию произведений", - привела пример Цыгулева.

"Если говорить о привлечении денег и привлечении финансирования, то NFT-токены можно попробовать использовать в процессе сбора денег, например, на реставрацию. Если токенизировать объект до реставрации и после и условно говоря, по пазлам его взять и выставить на аукционы, и каждый, кто захочет поучаствовать и инвестировать в будущее страны и в культуру, он сможет купить этот кусочек и вложить свои деньги в реставрацию", - добавила она.

По словам представителя Эрмитажа, перспективы финансирования, получения денег для музея через NFT-проекты есть, но нет ответа на вопрос, можно ли на NFT-токены распространять существующий в России режим цифровых прав: "По идее на них, по аналогии права, должны распространятся положения закона о краудфандинге и ЦФА (цифровых финансовых активах - ИФ), но я бы все-таки не стала этого делать и говорила о специальном регулировании и может быть даже целенаправленном выводе NFT-токенов из регулирования, которое сейчас предлагает ЦБ".

"Пока вопросов гораздо больше, чем ответов, к тому законодательству, которое есть на сегодняшний день. Если говорить про ЦФА, то проблема в том, что те законы, которые есть, они ограничивают это все территорией РФ, в то же время мы должны понимать, что и рынок NFT и рынок криптовалют, он глобальный, и возможно, подходы должны быть несколько иными", - согласился в ходе выступления на заседании в ТПП директор Binance в России Глеб Костарев.

NFT-токены – хайп или всерьез и надолго

Директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков отметил, что NFT-токены появились совсем недавно, и министерству хотелось бы услышать предложения: какие условия можно создать для наших предпринимателей с тем, чтобы платформы по NFT-токенам создавались в России.

"Как вы знаете, NFT-токен пока не подходит под наш закон о ЦФА. Тут надо понять: нужно менять закон или не нужно и зачем. Действительно ли NFT-токен это то, что будет с нами надолго – цифровизация предметов искусства, их ценность в цифровом виде – или это некий хайп, который с нами в краткосрочной перспективе", - сказал Чебесков.

"Пока сложно укладывается в голове, но может быть, я уже не подхожу под определение миллениалов и молодых поколений. Я все равно лично понимаю, что ценность для меня бумажной копии, материальной копии предметов искусства, она для меня больше, чем цифровая. С дугой стороны я понимаю, почему для некоторых это может быть равносильным", - добавил Чебесков и призвал участников рынка присылать предложения о том, что можно сделать в данном направлении.

"Мы видим, что эта отрасль развивается, хотим мы этого или не хотим. Наши соотечественники участвуют активно в этом технологическом прогрессе, конечно, хотелось бы, чтобы мы создавали в России такие условия, чтобы этот технологический прогресс происходил у нас", - добавил представитель Минфина.

Закон о цифровых финансовых активах

Закон о цифровых финансовых активах вступил в силу в России с 1 января 2021 г., но эксперты и сами депутаты неоднократно заявляли о необходимости его доработки и уточнения определений. Российский подход в правовом регулировании в сфере блокчейна разрешает выпуск и обращение в РФ следующих цифровых активов:

- токенов (цифровые права согласно статья 141.1 ГК),

- security-токенов (часть 2 статьи 1 закона о ЦФА),

- стейблкоинов (часть 6 статьи 1 закона о ЦФА),

- utility-токенов (статья 8 закона о краудфандинге).

Они могут выпускаться на специальных платформах по выпуску и обмену ЦФА, реестр которых ведет ЦБ. Выпуск и обращение криптовалюты в РФ запрещены (часть 3 статьи 1 закона о ЦФА), при этом нет запрета на ее приобретение на зарубежных площадках.