ЦБ рекомендовал биржам не допускать к торгам бумаги с привязкой к криптовлютам

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Банк России рекомендовал российским биржам не допускать к торгам ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, выплаты по которым зависят от курсов криптовалют, цен на иностранные цифровые финансовые активы, изменения индексов криптовалют и криптоактивов, а также стоимости криптодеривативов и ценных бумаг криптовалютных фондов.

Об этом говорится в информационном письме регулятора.

Эти рекомендации сформулированы ради защиты прав и интересов инвесторов и поддержания доверия к российскому финансовому рынку

ЦБ также рекомендовал управляющим компаниям не включать эти активы в состав паевых инвестиционных фондов, а брокерам и доверительным управляющим - воздерживаться от предложения псевдопроизводных финансовых инструментов с такими базисными активами неквалифицированным инвесторам.

Это связано с тем, что криптовалюты и цифровые активы характеризуются высокой волатильностью, непрозрачностью ценообразования, низкой ликвидностью, технологическими, регуляторными и иными специфическими рисками, объяснил регулятор. Покупка привязанных к ним финансовых инструментов влечет повышенные риски убытков для людей, не обладающих достаточным опытом и знаниями.

Рекомендации Банка России являются превентивной мерой, они направлены на то, чтобы не допустить предложения таких инструментов массовому инвестору.

Предлагаемые ограничения не распространяются на цифровые национальные валюты в случае их выпуска в обращение. Также они не касаются цифровых финансовых активов, выпущенных по российскому праву в информационных системах, операторы которых включены в реестр Банка России.

Ранее сообщалось, что ЦБ собирался в июле провести обследование по оценке рисков использования криптовалют с целью получения информации о трендах для оценки системных рисков в связи с вложениями российских физических и юридических лиц в криптовалюту.

Выпуск и обращение криптовалюты в России запрещены законом, который был принят 22 июля 2020 года и вступил в силу с 1 января 2021 года. Однако она может быть приобретена в случае, если была выпущена на зарубежных площадках.

Закон разграничил понятия "цифровая валюта" и "цифровые финансовые активы" (ЦФА). ЦФА - это цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного АО, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые закреплены в решении о выпуске ЦФА. Цифровая валюта - это совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые при этом не являются средством платежа в России и по нему отсутствуют обязанные лица.

С начала 2021 года ЦБ установил ограничения на продажу ЦФА неквалифицированным инвесторам, которые могут покупать их на сумму до 600 тысяч рублей в течение одного года.

Неквалифицированные инвесторы могут приобретать ЦФА, если они удостоверяют возможность осуществления прав по включенным в котировальные списки бирж ценным бумагам (кроме облигаций, если это не ОФЗ или корпоративные облигации эмитента с рейтингом не ниже уровня, установленного ЦБ). Также неквалифицированный инвестор может купить такие активы, если они включают денежные требования, размер которых эквивалентен стоимости драгоценных металлов, указанных в выпуске этих ЦФА.

Неквалифицированные инвесторы не могут приобретать ЦФА, предназначенные только для квалифицированных инвесторов или выпущенные в информационных системах, организованных в соответствии с иностранным правом, а также если в решении о выпуске таких активов не указан срок исполнения обязательств или получение выплат зависит от наступления или ненаступления определенных обстоятельств.