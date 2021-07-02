"Мосбиржа" готовит десяток сделок IPO и SPO

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" ожидает около десяти сделок IPO и SPO на своей площадке, сейчас они находятся в работе, сказал глава компании Юрий Денисов на Международном финансовом конгрессе.

"Московская биржа" стала основной площадкой для проведения сделок на рынке долевого капитала для российских компаний. Так, с начала 2020 года, за последние 1,5 года, было проведено 15 IPO и SPO, и 5 из них, соответственно, было IPO. Сейчас у нас в работе по размещению еще около 10 сделок", - сказал он.

Он также отметил, что на сегодня количество частных инвесторов достигло отметки в 12,7 млн человек.

"Мы не можем отрицать то, что санкции негативно сказались на нашем финансовом рынке. С 2014 года на нашем рынке было крайне мало размещений, только в 2020 году рынок более-менее ожил. Потому что уменьшились в свое время объемы портфельных инвестиций в нашу страну, и емкость рынка, и доля иностранных инвесторов, которые напрямую влияют на потенциал спроса и на оценку бизнесов компаний, выходящий на IPO. Они резко сократились", - отмечала ранее на этом же конгрессе директор департамента по работе с эмитентами "Мосбиржи" Наталья Логинова.

По ее словам, сейчас в структуре free-float российских компаний, торгующихся на "Московской бирже", иностранные институциональные инвесторы составляют более трех четвертей. "Именно поэтому я говорю, что нам нужно больше развивать индустрию коллективных инвестиций, чтобы стимулировать развитие публичного рынка, потому что на это в первую очередь смотрит эмитент", - пояснила Логинова.