"Мосбиржа" с 28 июня будет отклонять заявки из США при первичных размещениях ОФЗ

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - "Московская биржа" с 28 июня будет отклонять заявки от клиентов из США при первичных размещениях ОФЗ, сообщает сайт биржи.

"С 28 июня 2021 года при проведении размещений облигаций федерального займа министерства финансов Российской Федерации заявки, поданные за счет клиентов, при регистрации которых в качестве иностранного государства, в котором зарегистрирован данный клиент, были указаны Соединенные Штаты Америки, отклоняются", - говорится в сообщении торговой площадки.

Биржа ссылается на новую редакцию "Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов", которые были утверждены наблюдательным советом 29 марта 2021 года.

В апреле США ввели санкции в отношении российского госдолга: с 14 июня американские финансовые институты не могут принимать участие в первичных размещениях суверенных обязательств РФ, номинированных в рублях, и предоставлять кредиты министерству финансов, Центробанку или Фонду национального благосостояния. Новые санкции не распространяются на уже осуществленные вложения и не ограничивают участие американских инвесторов на вторичном рынке.

В связи с этим российский Минфин, чтобы минимизировать риски вынужденных продаж ОФЗ со стороны "отдельных категорий иностранных инвесторов", будет размещать только новые выпуски ценных бумаг и прекращает доразмещение ранее зарегистрированных облигаций.

Министр финансов РФ Антон Силуанов в мае отмечал, что интерес иностранных инвесторов к размещению ОФЗ на внутреннем рынке сохраняется. Также, по его словам, спрос российских финансовых институтов на облигации Минфина позволит выполнить программу внутренних заимствований, несмотря на санкции США.

Ранее плановый объем государственных внутренних заимствований на 2021 год был сокращен на 875 млрд рублей за счет использования свободных остатков средств, сформированных по итогам исполнения федерального бюджета в 2020 году. Объем чистых заимствований на 2021 год изначально был запланирован в объеме 2,7 трлн рублей, валовый – 3,7 трлн рублей.

Доля нерезидентов в ОФЗ на начало мая равнялась 19,5% – это минимум с июня 2015 года. Иностранцам принадлежат бумаги примерно на 2,8 трлн рублей.