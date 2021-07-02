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Экс-главу аудита Минобороны Куксина оправдали по делу о взятке в 12 млн руб.

В 2019 году он был осужден на 10 лет за получение взяток на общую сумму 12 млн рублей

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отменил обвинительный и вынес оправдательный приговор бывшему директору департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ Максиму Куксину, которому вменялось получение особо крупной взятки.

Суд апелляционной инстанции постановил признать Куксина невиновным по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда.

В пресс-службе Мосгорсуда уточнили, что Куксин оправдан за отсутствием события преступления. За ним признано право на реабилитацию, добавили в Мосгорсуде.

Изначально 16 декабря 2019 года Куксин был приговорен Кузьминским районным судом Москвы к десяти годам колонии строгого режима со штрафом в размере 30 млн руб., лишением чина государственного советника РФ 3-го класса и запретом на занятие определенных должностей сроком на десять лет.

По данным следствия, в 2016-2017 годах Куксин получил от начальника одного из отделов департамента взятку в общем размере около 12 млн руб.

Мосгорсуд в 2020 году отменил приговор Куксину, освободил его и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Позднее Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил это решение и отправил дело на пересмотр в апелляцию.

Куксин с 2005 по 2014 год занимал руководящие должности в коммерческих структурах. После этого он возглавлял управление военно-экономического анализа государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа. Директором департамента аудита государственных контрактов Минобороны Куксин был назначен в июле 2017 года.

Мосгорсуд Максим Куксин

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