Экс-глава департамента Минобороны осужден на 10 лет за коррупцию

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Кузьминский суд Москвы в понедельник признал директора департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ Максима Куксина виновным в получении взятки.

"Куксин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ему назначено наказание в виде 10 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 30 млн рублей", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Карина Каленова.

Она также отметила, что суд лишил Куксина чина государственного советника РФ 3-го класса, а также запретил ему занимать определенные должности на срок 10 лет после отбытия основного наказания.

Как установлено следствием и судом, в 2016-2017 годах чиновник получил от начальника одного из отделов департамента взятку в общем размере около 12 млн рублей.

Как отмечали ранее в Главной военной прокуратуре, "при этом он угрожал подчиненному неблагоприятными последствиями в виде неназначения на должность при проведении организационно-штатных мероприятий, созданием для него неблагоприятных условий работы и последующим увольнением".

В июле 2018 года Савеловский суд Москвы арестовал Куксина.

Согласно информации, размещенной на сайте Минобороны РФ, в период с 2005 по 2014 годы Куксин занимал руководящие должности в коммерческих структурах. После этого он возглавлял управление военно-экономического анализа государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа. Директором департамента аудита государственных контрактов Минобороны Куксин был назначен в июле 2017 года.