В Ижевске произошел выброс хлора

Людей просят срочно покинуть район аварии

Архивное фото Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В Ижевске на станции подъема воды на улице Песочная произошел выброс хлора, людей призвали срочно покинуть район аварии, сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии.

Источник "Интерфакса" в администрации города осообщил, что там разгерметизировалась 800-килограммовая емкость с хлором.

"По технической причине произошла разгерметизации одной из емкостей с хлором, весом 800 кг. Эвакуирован персонал станции. Эвакуация жильцов не требуется", - сказал он.

По его словам, превышения концентраций хлора в жилом секторе нет.

"Пары сильно раздражают органы дыхания, глаза, кожу. Срочно покиньте территорию городка Металлургов", - предупредили спасатели.

Тем, что не может покинуть опасную зону, посоветовали оставаться в помещении и срочно его загерметизировать, плотно закрыв окна, двери, вентиляцию и дымоходы и уплотнив возможные щели. В МЧС отметили, что лучше подняться на верхние этажи зданий.

На выходе из опасной зоны МЧС рекомендовало снять верхнюю одежду и оставить на улице, а дома принять душ и промыть глаза и носоглотку.

"Признаки отравления хлором: резкая боль в груди, сухой кашель, рвота, резь в глазах, слезотечение, нарушение координации движений. Средства индивидуальной защиты: противогазы всех типов, марлевая повязка, смоченная водой или 2% раствором соды (1 чайная ложка на стакан воды)", - говорится в пресс-релизе.