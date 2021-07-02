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Утечка хлора в Ижевске локализована

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Утечка хлора в Ижевске локализована на уровне склада, выброс не представляет опасности для людей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Ижводоканала".

Там добавили, что авария не скажется на снабжении Ижевска холодной водой.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртии сообщили, что "проводятся работы по ликвидации аварии, выставлены водяные завесы", "проводятся замеры предельно допустимых концентраций опасных веществ", жителей микрорайона оповещают об аварии с помощью смс и систем оповещения.

По предварительным данным МЧС, никто не пострадал.

Отмечается, что в настоящее время ведется оповещение жителей городка Металлургов с помощью смс-рассылки и систем оповещения. "По предварительной информации, пострадавших нет", - сообщает также пресс-служба.

Вечером в пятницу на станции подъема воды "Ижводоканала" на улице Песочной произошла утечка хлора. Об этом сообщили в МЧС и рекомендовали людям покинуть микрорайон "городок Металлургов". Спасатели также дали рекомендации, что делать, если покинуть эту зону не получается, и напомнили о симптомах отравления хлором.

По данным источника "Интерфакса" в администрации Ижевска, разгерметизировалась одна из емкостей с хлором на станции водоподготовки весом 800 кг. Персонал станции был эвакуирован, никто не пострадал, утечка была локализована границами станции. Собеседник агентства заверил, что эвакуировать жильцов ближайших домов не нужно.

Ижевск Удмуртия МЧС Ижводоканал

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