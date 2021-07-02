Утечка хлора в Ижевске локализована

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Утечка хлора в Ижевске локализована на уровне склада, выброс не представляет опасности для людей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Ижводоканала".

Там добавили, что авария не скажется на снабжении Ижевска холодной водой.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртии сообщили, что "проводятся работы по ликвидации аварии, выставлены водяные завесы", "проводятся замеры предельно допустимых концентраций опасных веществ", жителей микрорайона оповещают об аварии с помощью смс и систем оповещения.

По предварительным данным МЧС, никто не пострадал.

Отмечается, что в настоящее время ведется оповещение жителей городка Металлургов с помощью смс-рассылки и систем оповещения. "По предварительной информации, пострадавших нет", - сообщает также пресс-служба.

Вечером в пятницу на станции подъема воды "Ижводоканала" на улице Песочной произошла утечка хлора. Об этом сообщили в МЧС и рекомендовали людям покинуть микрорайон "городок Металлургов". Спасатели также дали рекомендации, что делать, если покинуть эту зону не получается, и напомнили о симптомах отравления хлором.

По данным источника "Интерфакса" в администрации Ижевска, разгерметизировалась одна из емкостей с хлором на станции водоподготовки весом 800 кг. Персонал станции был эвакуирован, никто не пострадал, утечка была локализована границами станции. Собеседник агентства заверил, что эвакуировать жильцов ближайших домов не нужно.