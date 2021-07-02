Moet Hennessy прекратит поставки в Россию из-за нового закона

Почти принятый законопроект разрешает называть "шампанским" только российское игристое

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Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Дистрибуционное подразделение производителя премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy - ООО "Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус" - предупредило об остановке отгрузок шампанского в Россию на неопределенный срок, сообщает РБК со ссылкой на письмо компании российским партнерам.

Подлинность письма, копия которого есть в открытых источниках, подтвердили изданию три источника на российском рынке.

Как пишет "Коммерсантъ", письмо структуры Moet Hennessy от 2 июля опубликовала в соцсетях топ-менеджер крупного алкогольного дистрибутора. Источник газеты в одной из федеральных сетей подтвердил получение документа. Извещение пришло "Азбуке вкуса", сказал "Коммерсанту" представитель сети. По его словам, на сегодня Moet Hennessy - это единственная компания, остановившая отгрузку шампанских, от других таких предупреждений не поступало.

Прекращение поставок шампанских вин, как объясняется в документе, связано с поправками в 171-ФЗ о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции, которые были приняты Госдумой в трех чтениях и одобрены Советом Федерации 23 июня. Документ уточняет определения и вносит дополнительные требования для винодельческой продукции. В частности, он исключает понятие "шампанское", разрешая использовать его лишь в отношении "российского шампанского", произведенного на территории России.

"И обязывает производителей шампанских вин из французского региона Шампань переименовать их продукцию в "игристое вино", - говорится в письме.

Изменения в законодательстве потребуют от "Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус" пересертификации шампанских вин для изменения категории на игристое вино и изменения маркировки продукции. Как сообщает компания, мезоны (производители шампанского) "не подтвердили готовность изменить категорию шампанских вин для российского рынка".

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", выручка "Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус" в 2020 году составила 5,5 млрд рублей против 5,8 млрд рублей в 2019 году, чистая прибыль - 560 млн рублей против 511 млн рублей соответственно.