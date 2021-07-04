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В Moet Hennessy согласились с требованием РФ о маркировке продукции

Запланированный законопроект разрешает называть "шампанским" только российское игристое вино

В Moet Hennessy согласились с требованием РФ о маркировке продукции
Фото: Michael N. Todaro/Getty Images for Food Network SoBe Wine & Food Festival

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Moet Hennessy согласились с требованием российского законопроекта о маркировке, согласно которому наименование "шампанское" может относиться только к продукции, произведенной в России. Об этом сообщает Bloomberg.

В компании указали, что станут писать надпись "игристое вино" на своих бутылках, поставляемых в Россию. Moet Hennessy добавили, что экспорт их продукции приостановится лишь на время и возобновится как можно скорее.

Ранее дистрибуционное подразделение производителя премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy - ООО "Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус" - предупредило об остановке отгрузок шампанского в Россию на неопределенный срок.

Прекращение поставок шампанских вин связано с поправками в 171-ФЗ о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции, которые были приняты Госдумой в трех чтениях и одобрены Советом Федерации 23 июня. Документ уточняет определения и вносит дополнительные требования для винодельческой продукции. В частности, он исключает понятие "шампанское", разрешая использовать его лишь в отношении "российского шампанского", произведенного на территории России.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", выручка "Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус" в 2020 году составила 5,5 млрд рублей против 5,8 млрд рублей в 2019 году, чистая прибыль - 560 млн рублей против 511 млн рублей соответственно.

Moet Hennessy Россия

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