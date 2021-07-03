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Ракетный катер РФ направили к украинскому рыболовецкому судну

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В Черном море терпит бедствие украинское рыболовецкое судно, ракетный катер Черноморского флота, приняв сигнал, направился к судну, сообщает в субботу Национальный центр управления обороной РФ.

"Ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота, выполняющий задачи в акватории Черного моря, направлен в район нахождения терпящего бедствие украинского рыболовецкого судна "ОД-2592" (экипаж 4 человека, порт приписки Очаков), экипаж которого в 01.27 3 июля 2021 г. запросил помощь", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Отмечается, что ранее экипаж "Ивановца" на международном канале связи принял сигнал бедствия рыболовецкого судна "ОД-2592", капитан которого сообщал, что у судна отказал двигатель, оно обесточено, находится в дрейфе и просил помощи об информировании властей Украины об аварии.

"Об аварийной ситуации с гражданским судном доложено в Национальный центр управления обороной Российской Федерации, который проинформировал украинские власти о получении сигнала бедствия от судна "ОД-2592"", - говорится в сообщении.

В настоящее время в районе терпящего бедствие судна в готовности к оказанию помощи находятся ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота и пограничный корабль "Безупречный" ПС ФСБ России.

Черное море Черноморский флот

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