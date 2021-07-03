На помощь украинскому рыболовецкому судну направили буксир из Очакова

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Украинское рыболовецкое судно с четырьмя рыбаками на борту подало в субботу сигнал бедствия из-за отказа двигателя в Черном море, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росморречфлота.

"Украинская рыболовецкая фелюга из Одессы в 50 милях от Очакова в зоне ответственности Украины потеряла ход, у них сломан главный двигатель. Они стали подавать сигнал бедствия, и слабые радиостанции первое время не могли ни с кем связаться. Ближайший, кто принял их сигнал, - ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота. По их просьбе дежурный Росморречфлота связался с оперативным дежурным в Одессе", - сказали в пресс-службе.

По его словам, оказалось, что сигнал в итоге был получен украинской стороной, судовладелец направил на помощь буксир из Очакова.

"Мы сообщили нашим морякам, с них ответственность в этом плане была снята. Они были готовы прийти на помощь", - отметили в Росморречфлоте.

По данным ведомства, жизни всех четырех членов экипажа ничего не угрожает, погода нормальная.

Ранее сообщалось, что ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота, выполняющий задачи в акватории Черного моря, направлен в район нахождения терпящего бедствие украинского рыболовецкого судна "ОД-2592".