Утечка серной кислоты на химпредприятии в Тольятти локализована
Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Cпециалисты локализовали зону утечки серной кислоты на территории ООО "Алхим" в Тольятти, сообщает в фейсбуке горадминистрация.
Отмечается, что в результате нештатной ситуации произошла разгерметизации, серная кислота вытекла из ёмкости на специальную обваловку. Уточняется, что была произведена откачка серной кислоты в резервную емкость. Зона утечки серной кислоты локализована, угрозы дальнейшего распространения жидкости нет.
По состоянию на 17.30 передвижная экологическая лаборатория завершила отбор проб воздуха в районе зоны возникновения нештатной ситуации, превышений ПДК не обнаружено.
В настоящее время сотрудники ООО "Алхим" продолжают откачку жидкости в резервную ёмкость. Обработка грунта с применением соды вокруг разгерметизированной ёмкости для нейтрализации последствий утечки запланирована на понедельник, 5 июля.
В пресс-службе горадминистрации "Интерфаксу" сообщили, что пострадавших нет.
Персонал предприятия был эвакуирован, работа завода остановлена.
По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Алхим" зарегистрировано в 2003 году, занимается производством основных неорганических химических веществ, в частности, сернокислого алюминия. Владельцами компании с равными долями являются Игорь Мишаков, Сергей Сусметов.