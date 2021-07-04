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Утечка серной кислоты на химпредприятии в Тольятти локализована

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Cпециалисты локализовали зону утечки серной кислоты на территории ООО "Алхим" в Тольятти, сообщает в фейсбуке горадминистрация.

Отмечается, что в результате нештатной ситуации произошла разгерметизации, серная кислота вытекла из ёмкости на специальную обваловку. Уточняется, что была произведена откачка серной кислоты в резервную емкость. Зона утечки серной кислоты локализована, угрозы дальнейшего распространения жидкости нет.

По состоянию на 17.30 передвижная экологическая лаборатория завершила отбор проб воздуха в районе зоны возникновения нештатной ситуации, превышений ПДК не обнаружено.

В настоящее время сотрудники ООО "Алхим" продолжают откачку жидкости в резервную ёмкость. Обработка грунта с применением соды вокруг разгерметизированной ёмкости для нейтрализации последствий утечки запланирована на понедельник, 5 июля.

В пресс-службе горадминистрации "Интерфаксу" сообщили, что пострадавших нет.

Персонал предприятия был эвакуирован, работа завода остановлена.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Алхим" зарегистрировано в 2003 году, занимается производством основных неорганических химических веществ, в частности, сернокислого алюминия. Владельцами компании с равными долями являются Игорь Мишаков, Сергей Сусметов.

Тольятти Алхим

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