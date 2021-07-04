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Утечка серной кислоты произошла на химпредприятии в Тольятти

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Цистерна с серной кислотой разгерметизировалась на предприятии "Алхим" в Тольятти, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По словам собеседника агентства, в результате нарушения технологического процесса произошла разгерметизация цистерны объемом 150 кубометров.

"Серная кислота вытекла на грунт, загрязнив порядка 300 кв.м, остальной объем опасного вещества удалось локализовать в аварийной емкости", - сказал источник.

Персонал предприятия эвакуирован, работа завода, который занимается производством сернокислого алюминия, остановлена.

Тольятти Алхим

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