Утечка серной кислоты произошла на химпредприятии в Тольятти
Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Цистерна с серной кислотой разгерметизировалась на предприятии "Алхим" в Тольятти, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
По словам собеседника агентства, в результате нарушения технологического процесса произошла разгерметизация цистерны объемом 150 кубометров.
"Серная кислота вытекла на грунт, загрязнив порядка 300 кв.м, остальной объем опасного вещества удалось локализовать в аварийной емкости", - сказал источник.
Персонал предприятия эвакуирован, работа завода, который занимается производством сернокислого алюминия, остановлена.