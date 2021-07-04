Мишустин призвал повысить экосбор для трудноперерабатываемых упаковок

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Ставки экологического сбора для трудноперерабатываемых и неперерабатываемых товаров и упаковок должны быть повышены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с представителями российского и иностранного бизнеса, прошедшей на полях форума Иннопром-2021.

По словам главы правительства, необходимо закрепить в законодательстве количественные требования по использованию вторичного сырья при производстве товаров и упаковки. И дифференцировать ставки экологического сбора в зависимости от экологичности товаров.

Он отметил, что в правительстве сейчас этот вопрос уже прорабатывается.

"Сейчас мы достаточно активно занимаемся этим с коллегами, министр (экономического развития - ИФ) Максим Решетников на сегодняшний день целый ряд предложений сделал, и министерство промышленности и торговли уже реализуют поддержку создания в России новых технологий переработки. Кстати, среди них одна из мер - компенсация затрат на НИОКР по современным технологиям по утилизации отходов", - сказал глава кабмина.

Как сообщалось, Росприроднадзор по итогам 2020 года увеличил собираемость экологического сбора до 3,9 млрд рублей.