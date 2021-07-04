Свыше 9 тысяч жителей Ставрополья остались без света из-за непогоды

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Специалисты восстанавливают электроснабжение в Ставропольском крае, которое нарушилось вечером в воскресенье из-за сильного дождя с ветром, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по региону.

"В результате сильного дождя и порывов ветра произошло отключение электроснабжения в городе Ставрополе (2427 человек) и селе Надежда Шпаковского округа (6631 человек)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "информация об отключениях продолжает поступать по мере прохождения фронта по территории края".

На местах работают аварийные бригады. Информация доведена до всех служб экстренного реагирования, поясняет МЧС.

Ранее региональный главк МЧС распространил экстренное предупреждение, согласно которому 4 и 5 июля в Ставропольском крае ожидаются сильный дождь с грозой, градом и ветром до 27 м/с.