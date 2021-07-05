Из-за непогоды без света остались свыше 81,5 тыс. жителей Ставрополья

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Сильный дождь с ветром привел к массовым отключениям электроснабжения в Ставропольское крае, без электричества остались свыше 81,5 тысяч жителей, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по региону.

"По состоянию на 00:00 мск из-за сильного дождя и порывов ветра на территории Ставропольского края произошло отключение электричества. Всего без электричества более 81,5 тысячи человек", - говорится в сообщении.

В частности, в Ставрополе без света остаются почти 6 тысяч человек, в Ипатьевском округе порядке - 15 тысяч, в Грачевский округе - 2,6 тысячи, в Андроповском - почти 6,5 тысяч, в Предгорном - 10,8 тысяч, в Петровском округе - 4,4 тысяч, Шпаковского округе - 6,6 тысяч, Благодарненском - 30 тысяч.

"На местах работают аварийные бригады. Пострадавших нет", - отмечено в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что в результате сильного дождя и порывов ветра произошло отключение электроснабжения в городе Ставрополе (2427 человек) и селе Надежда Шпаковского округа (6631 человек).

Региональный главк МЧС распространил экстренное предупреждение, согласно которому 4 и 5 июля в Ставропольском крае ожидаются сильный дождь с грозой, градом и ветром до 27 м/с.