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Бродячих коров будут вывозить из Хасавюрта на "штрафстоянку" в Махачкалу

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Власти города Хасавюрта в Дагестане отлавливают бродячих коров, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Хасавюртовского района республики.

"Управление коммунального хозяйства Хасавюрта совместно муниципальным унитарным предприятием "Питомец" проводят своего рода рейды по отлову крупного и мелкого рогатого скота, который бродит по городу. В большинстве случаев это коровы. После отлова их вывозят на специализированную стоянку в столице республики - Махачкале", - сказал собеседник агентства.

Владельцам нужно будет съездить за своими буренками в Махачкалу, при этом им придется оплатить штраф и возместить расходы на отлов животных и их перевозку.

В свою очередь в МУП "Питомец", которое владеет "штрафстоянкой", сообщили, что за отлов и доставку одной коровы и другого крупного или мелкого рогатого скота с хозяина берут 2,5 тыс. рублей. "Это сумма без учета суточного содержание - 1,6 тыс.", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что такие же цены действуют для владельцев коров, которые бродят по Махачкале.

Дагестан Хасавюрт Махачкала

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