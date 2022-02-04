В КЧР попробуют новый способ сократить число ДТП с животными

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Карачаево-Черкесии сообщило, что решило ввести штрафы скотовладельцам за уклонение о регистрации и идентификации животных. Чиновники рассчитывают, что это поможет в итоге сократить число ДТП с животными.

В 2021 году на дорогах республики произошло 144 таких ДТП, главной причиной которых в пресс-службе назвали бесхозно пасущийся скот.

За выпас скота в не предназначенных для этого местах полагается административный штраф, напомнили чиновники.

Однако, хотя местный закон обязывает скотовладельцев вести внутрихозяйственный учет животных и передавать данные в ветеринарные учреждения, многие не идентифицируют скот. В результате часто не получается выяснить, кому принадлежало животное, из-за которого случилась авария.

Для снижения аварийности на дорогах премьер-министр КЧР Мурат Аргунов поручил разработать предложение для внесения изменений в закон республики в части введения дополнительных штрафных санкций.