Обвиняемому в покушении на убийство совладельцу Merlion смягчили меру пресечения

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы отказал следствию в продлении домашнего ареста Олегу Карчеву - совладельцу дистрибьютера IT и бытовой техники Merlion, обвиняемому в покушении на убийство. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

"Суд отказал в ходатайстве следствия о продлении домашнего ареста Карчеву и изменил ему меру пресечения на запрет определенных действий", - сказала Кокая "Интерфаксу" в понедельник.

Карчев, а также его деловые партнеры Алексей Абрамов, Владислав Магнутов и Борис Левин (бывший вице-президент "Евросети" по безопасности) были арестованы в октябре 2020 года. Всем четверым вменяется покушение на убийство.

В начале февраля Мосгорсуд освободил Карчева из СИЗО и перевел его под домашний арест.

В апреле следствие отпустило из-под стражи совладельцев дистрибьютера IT и бытовой техники Merlion Алексея Абрамова и Владислава Мангутова без меры пресечения.

По данным газеты "Коммерсантъ", следствие считает, что бизнесмены "заказали" убийство бывшего гендиректора Merlion Вячеслава Симоненко – потерпевшего по уголовному делу. Так, утверждает следствие, в ночь на 5 сентября 2015 года неизвестные, один из которых впоследствии был задержан, забросали дом предпринимателя в подмосковном Красногорске бутылками с зажигательной смесью. В помещении тогда начался пожар.

Как отмечало издание, конфликт между задержанными бизнесменами и Симоненко связан с недополученными, по мнению последнего, $4,5 млн после его выхода из руководства подразделением Merlion – Tegrus.

Защита бизнесменов настаивает, что они стали жертвами вымогательства со стороны Симоненко.