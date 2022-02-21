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Экс-гендиректора Merlion задержали в рамках дела о фальсификации доказательств

Следствие просит суд арестовать его

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Бывшего гендиректора дистрибьютера IT и бытовой техники Merlion Вячеслава Симоненко - потерпевшего по делу о покушении на убийство в отношении совладельцев компании - задержали в рамках уголовного дела о фальсификации доказательств и даче ложных показаний, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Симоненко был задержан в пятницу сотрудниками оперативных служб", - сообщил собеседник агентства.

По данным Басманного суда Москвы, в субботу следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании Симоненко меры пресечения в виде заключения под стражу. Заседание, однако, было отложено на понедельник.

Согласно базе суда, Симоненко была задержан в рамках уголовного дела о фальсификации доказательств (часть 2 статьи 303 УК РФ), заведомо ложном доносе (часть 3 статьи 306 УК РФ) и даче заведомо ложных показаний (часть 2 статьи 307 УК РФ).

Комментариями следствия и защиты Симоненко по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

Симоненко фигурировал как потерпевший в рамках расследования о покушении на его убийство в отношении совладельцев Merlion Олега Карчева, Алексея Абрамова, Владислава Мангутова, а также начальника службы безопасности компании и бывшего вице-президента "Евросети" по безопасности Бориса Левина. Как сообщалось, по версии следствия, бизнесмены "заказали" убийство Симоненко из-за конфликта, связанного, по данным СМИ, с недополученными, как утверждает последний, $4,5 млн после его выхода из руководства подразделением Merlion - Tegrus.

Согласно фабуле дела, в ночь на 5 сентября 2015 года неизвестные, один из которых впоследствии был задержан, забросали дом предпринимателя в подмосковном Красногорске бутылками с зажигательной смесью, отчего в помещении начался пожар.

Защита топ-менеджеров Merlion неоднократно заявляла, что они стали жертвами вымогательства со стороны Симоненко.

Бизнесмены были арестованы в октябре 2020 года. В настоящее время все четверо находятся на свободе.

Merlion Вячеслав Симоненко Басманный суд Москвы

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