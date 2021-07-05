В РФ будут бороться с использованием криптовалют в противоправных целях

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Новая редакция Стратегии нацбезопасности позволит решить вопросы, связанные с оборотом оружия, и бороться с использованием цифровых валют в незаконных целях, сообщил заместитель секретаря Совета Безопасности России Александр Гребенкин.

"В новой редакции Стратегии впервые поставлена задача по предупреждению и пресечению правонарушений и преступлений с применением информационных и коммуникационных технологий, включая использование цифровых валют в противоправных целях",- заявил Гребенкин журналистам в понедельник.

По его словам, также стоит задача повысить эффективность выявления и пресечения незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Он отметил, что в целом реализация Стратегии позволит эффективно противостоять внешним и внутренним вызовам и угрозам, а также сохранять высокий уровень защищенности прав и интересов граждан от преступных посягательств.