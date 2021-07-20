Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 06:22Заразились
на 19.07В России 5 982 766+24 633В мире 190 883 575+465 370

Незаконную майнинг-ферму обнаружили в здании заброшенной кузбасской школы

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Специалисты кузбасского филиала "Россети Сибирь" совместно с полицией обнаружили и пресекли деятельность майнинг-фермы по незаконному производству криптовалюты, сообщает пресс-служба компании.

Объект работал в поселке Благодатный Кемеровского муниципального округа.

"Владелец майнинговой фермы незаконно похитил около 300 тысяч киловатт/часов электроэнергии на 1,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как поясняется, энергетики зафиксировали "небаланс поступившей и оплаченной электроэнергии в поселке и выехали с проверкой". Сначала их внимание привлекла трансформаторная подстанция, питающая здание заброшенной школы. А уже в подвале последней полиция нашла 140 действующих устройств для майнинга криптовалюты. Все оборудование (примерно на 10 млн рублей) было описано и изъято. Энергетики составили в отношении собственника акт о безучетном потреблении электроэнергии. Теперь за воровство электроэнергии похитителю грозит уголовная ответственность. Ему также придется выплатить штраф и возместить энергокомпании ущерб.

"Поселок Благодатный до недавнего времени был действительно благодатным для добытчиков криптовалюты. Буквально месяц назад, в июне, специалисты "Кузбассэнерго - РЭС" уже пресекли на окраинах поселка деятельность майнинг-фермы, которая располагалась на территории животноводческой фермы. В отношении владельца был составлен акт о незаконном потреблении электроэнергии. Материалы дела направлены в правоохранительные и судебные органы", - добавляет компания.

Россети Сибирь Кемеровский муниципальный округ

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 20 июля

Более 90 лесных пожаров тушат в Якутии

На МАКС-2021 покажут истребитель пятого поколения и пассажирский МС-21

На МАКС-2021 покажут истребитель пятого поколения и пассажирский МС-21

ФСБ подготовила список военных сведений, запрещенных к передаче иностранным государствам

ФСБ подготовила список военных сведений, запрещенных к передаче иностранным государствам

Аналитики сочли необходимыми инвестиции для роста нефтедобычи в РФ выше 10,5 млн б/с

Что произошло за день: понедельник, 19 июля

Умер экс-совладелец холдинга "Сибуглемет" Александр Щукин

Хуснуллин анонсировал запуск льготной ипотеки на частные дома в 2021 году

Хуснуллин анонсировал запуск льготной ипотеки на частные дома в 2021 году

Замглавы Минэнерго РФ Анатолий Яновский перешел на другую работу

Голикова заявила о планах вдвое снизить бедность за 9 лет за счет адресной помощи

Голикова заявила о планах вдвое снизить бедность за 9 лет за счет адресной помощи
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');