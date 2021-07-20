Незаконную майнинг-ферму обнаружили в здании заброшенной кузбасской школы

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Специалисты кузбасского филиала "Россети Сибирь" совместно с полицией обнаружили и пресекли деятельность майнинг-фермы по незаконному производству криптовалюты, сообщает пресс-служба компании.

Объект работал в поселке Благодатный Кемеровского муниципального округа.

"Владелец майнинговой фермы незаконно похитил около 300 тысяч киловатт/часов электроэнергии на 1,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как поясняется, энергетики зафиксировали "небаланс поступившей и оплаченной электроэнергии в поселке и выехали с проверкой". Сначала их внимание привлекла трансформаторная подстанция, питающая здание заброшенной школы. А уже в подвале последней полиция нашла 140 действующих устройств для майнинга криптовалюты. Все оборудование (примерно на 10 млн рублей) было описано и изъято. Энергетики составили в отношении собственника акт о безучетном потреблении электроэнергии. Теперь за воровство электроэнергии похитителю грозит уголовная ответственность. Ему также придется выплатить штраф и возместить энергокомпании ущерб.

"Поселок Благодатный до недавнего времени был действительно благодатным для добытчиков криптовалюты. Буквально месяц назад, в июне, специалисты "Кузбассэнерго - РЭС" уже пресекли на окраинах поселка деятельность майнинг-фермы, которая располагалась на территории животноводческой фермы. В отношении владельца был составлен акт о незаконном потреблении электроэнергии. Материалы дела направлены в правоохранительные и судебные органы", - добавляет компания.