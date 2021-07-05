Военные РФ следят за действиями корабля-разведчика Франции на Дальнем Востоке

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Российские военные отслеживают разведывательный корабль Франции "Дюпьи Де Лом" в Японском море и Татарском проливе, сообщили в понедельник в Национальном центре управления обороной РФ.

"Силы и средства Восточного военного округа осуществляют контроль за действующим с 5 июля в акваториях Японского моря и Татарского пролива разведывательным кораблем "Дюпьи Де Лом" ВМС Франции", - говорится в сообщении центра.

Ранее Национальный центр управления обороной РФ сообщал, что российские военные отслеживают действия кораблей НАТО и других стран на учении Sea Breeze, которое началось в Черном море 28 июня.