Группировку кораблей РФ в Черном море усилили на фоне учений Sea Breeze

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Российские военные усиливают группировку кораблей в Черном море за счет ракетного крейсера "Москва" и фрегата с крылатыми ракетами "Калибр" "Адмирал Эссен", которые возвращаются после учений из Средиземного моря. В настоящее время они проходят черноморские проливы Дарданеллы и Босфор, сообщил Черноморский флот в понедельник.

По словам военных, корабли совершают переход из Средиземного моря в пункт постоянного базирования Севастополь. "После прибытия в Севастополь корабли пополнят материальные запасы, проведут плановый технический осмотр и продолжат выполнение задач по предназначению в соответствии с планом боевой подготовки сил флота", - сообщил Черноморский флот.

В Черном море проходят крупные маневры Sea Breeze с участием кораблей США, других членов НАТО и их партнеров.

Российские военные следят за учениями Sea Breeze, сообщил 28 июня Национальный центр управления обороной РФ.

В маневрах Sea Breeze задействовали 32 боевых корабля, 40 самолетов и пять тыс. военнослужащих из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров альянса. В общей сложности предполагается участие военных из 32 стран.

По сообщению 6-го оперативного флота США, в ходе учений отрабатываются боевые действия на море, на суше и в воздухе, в том числе высадка десанта, противолодочная и противовоздушная борьба.

26 июня в Черное море вошел американский ракетный эсминец USS Ross. Он может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

В Черном море с 14 июня также находились британский эсминец Defender и нидерландский фрегат Evertsen. СМИ сообщали, что суда уже покинули акваторию Черного моря и направились в Средиземное море.

23 июня в Минобороны РФ сообщили, что российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу эсминца Defender, который нарушил границу РФ в Черном море в районе мыса Фиолент (Крым).

Defender законно находился в международных водах около Крымского полуострова, заявил ранее журналистам премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

29 июня в Минобороны Нидерландов обвинили самолеты РФ в небезопасных действиях вблизи фрегата ВМС Нидерландов Evertsen в Черном море. По данным военных Нидерландов, инцидент произошел 24 июня, когда фрегат находился близ Крыма. Нидерландская сторона утверждает, что российские истребители несколько часов совершали пролеты на опасно близком расстоянии к Evertsen, симулируя атаки.

Российские военные это опровергли.

Российские самолеты были подняты в воздух, чтобы предотвратить нарушение госграницы РФ, нидерландский фрегат шел курсом на Керченский пролив, заявили в Минобороны РФ в прошлый вторник.

1 июля Национальный центр управления обороной сообщил, что российские военные приступили к слежению за фрегатом "Вирджинио Фазан" ВМС Италии.

29 июня бывший командующий Черноморским флотом РФ адмирал в отставке Владимир Комоедов сказал "Интерфаксу", что он не исключает новых инцидентов в Черном море из-за маневров Sea Breeze, в которых участвуют более 30 кораблей.

Ранее Россия сообщила, что с 24 апреля по 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды РФ для иностранных военных кораблей и других государственных судов в ряде районов Черного моря.

Как следует из данных бюллетеня управления навигации и океанографии Минобороны РФ, опубликованного 14 апреля, это касается акватории вдоль Южного берега Крыма (от Севастополя до Гурзуфа), района у берегов Керченского полуострова (вблизи Опукского природного заповедника) и морского участка к западу от Крыма.