Связь с самолетом Ан-26 пропала на Камчатке

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - На Камчатке самолет Ан-26 с пассажирами на борту не вышел вовремя на связь, сообщает во вторник пресс-служба Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

"Днем 6 июля самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский - Палана, в указанное время не вышел на плановый сеанс связи. По предварительным данным, на борту самолета находятся 22 пассажира, в том числе один ребёнок, и 6 членов экипажа", - говорится в сообщении.

По оперативной информации, воздушное судно следовало по маршруту Петропавловск-Камчатский (аэропорт Елизово) - аэропорт городской округ "поселок Палана".

На поиски самолета из Петропавловска-Камчатского и поселка Оссора вылетели спасатели региональной поисково-спасательной базы. Выдвинулись на поиски спасатели местного филиала поисково-спасательного отряда камчатского главка МЧС.

"В готовности вылететь на поиски на вертолете Ми-8 МЧС находятся оперативная группа Главного управления МЧС по региону, спасатели поисково-спасательного отряда МЧС России по Камчатскому краю, личный состав специализированной пожарно-пожарно-спасательной части, а также медики регионального Центра медицины катастроф. При необходимости возможно привлечение Ил-38 от войск и сил на северо-востоке из аэропорта Елизово, а также спасателей Региональной поисково-спасательной базы из Магадана", - сказано в сообщении.