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Источник предположил, что пропавший на Камчатке самолет упал в море

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет Ан-26, по предварительным данным, мог упасть в Охотское море при заходе на посадку в поселок Палана над заливом Шелехова на Камчатке, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

На борту находится 28 человек, в том числе шесть членов экипажа. Среди пассажиров есть ребенок.

По предварительным данным, среди версий случившегося рассматриваются плохая видимость и отказ техники, а также ошибка пилотов.

"Уточнен квадрат поиска - это угольный разрез поселка Палана. Самолет мог потерпеть крушение там", - сказал источник агентства.

Ранее во вторник краевое управление МЧС сообщило, что пассажирский самолет, летевший из Петропавловска-Камчатского в Палану, не вышел на связь в условленное время.

Камчатка МЧС Палана Ан-26 Петропавловск-Камчатский

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