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В России обновлен суточный антирекорд по числу умерших от коронавируса

Умерли 737 пациентов, из них в Москве - 114

В России обновлен суточный антирекорд по числу умерших от коронавируса
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 23 378 случаев, умерли за сутки 737 пациентов - это новый максимум за время пандемии, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

Наибольшее число умерших в Москве - 114, Санкт-Петербурге - 99, Иркутской области - 33. После перенесенной болезни выздоровели 18 411 человек.

В российской столице выявили еще 5 498 новых случаев COVID-19 за сутки, 6 019 пациентов выздоровели.

Вслед за Москвой наибольшее число заболевших выявлено в Московской области (2 536 новых случаев) и Санкт-Петербурге (1 869).

Еще 454 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Нижегородской области, 370 - в Воронежской области, 347 - в Красноярском крае, по 334 новых случая в Крыму, Пермском крае, 330 - в Брянской области, по 327 - в Иркутской области, Забайкальском крае. Кроме того, 319 случаев зарегистрированы в Бурятии, 318 - в Свердловской области, 306 - в Омской области, 299 - в Хабаровском крае, 285 - в Ростовской области, 269 - в Оренбургской области, 268 - в Мурманской области, 265 - в Коми, 263 - в Смоленской области, 240 - в Приморском крае, 229 - во Владимирской области, 227 - в Челябинской области, 224 - в Ленинградской области, 222 - в Тверской области.

Также 218 случаев выявлены в Волгоградской области, 217 - в Архангельской области, 212 - в Вологодской области, 209 - в Краснодарском крае, 207 - в Калининградской области, 206 - в Тюменской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 200.

Всего за время пандемии в России зарегистрировано 5 млн 658 тыс. 672 случая коронавирусной инфекции, 139 316 умерших и 5 млн 101 тыс. 852 выписанных.

Хроника коронавируса. Июль.

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