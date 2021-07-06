Первый компонент COVID-вакцины закончился в некоторых медпунктах Крыма

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко извинился за возможные сбои с поставками первого компонента вакцины от коронавируса в некоторые медпункты и пообещал исправить ситуацию в течение дня.

"Приношу извинения, если у нас на каком-то пункте может быть сбой. Поверьте, ожидание может составлять не более одного дня. Мы все делаем, чтобы остатки перераспределить внутри наших медицинских организаций. С учетом сегодняшних поступлений, я думаю, в этих пунктах, где произошел вопрос окончания первого компонента вакцины, буквально за сегодняшний день эта ситуация нормализуется", - сказал Остапенко журналистам.

Всего в Крыму 127 пунктов вакцинации. Пользователи соцсетей жалуются, что некоторые из них не открываются в указанное время, где-то отсутствует вакцина.

По словам министра, в Крыму осталось 16 тысяч доз вакцины, во вторник несколькими партиями прибудет еще около 26 тыс.

"Есть определенные вопросы в части больших объемов - они не поступают, это касается всех регионов РФ. Поэтому я ежедневно на связи с руководством министерства здравоохранения РФ. Мы с учетом потребности региона увеличиваем количество, в частности, 17,4 тысячи доз дали дополнительно республике", - пояснил он.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. В июне этого года ограничения в очередной раз ужесточили: под запретом массовые мероприятия и работа развлекательных заведений, кинотеатры, музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой, рекомендована вакцинация всех сотрудников турсферы.

Всего диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 50 тыс. человек, более 1,5 тыс. пациентов умерли. Привиты около 315 тыс. человек - 35% от планового показателя. В последние дни ежедневно регистрируется более 300 новых случаев - это максимальный показатель с января этого года.