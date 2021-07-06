Избирательные участки оборудуют "умными" металлодетекторами

Минпромторг закупил эти рамки у единственного поставщика на 4,16 млрд рублей

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Входящий в "Ростех" концерн "Автоматика" поставит Минпромторгу 19 000 "умных" рамок-металлодетекторов для избирательных участков, пишут "Ведомости" и "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы госзакупок и представителя концерна.

Контракт на 4,16 млрд рублей был заключен 29 июня, сообщил "Коммерсанту" директор по продукции гражданского назначения "Автоматики" Александр Белов. По его словам, это крупнейшая в истории рынка сделка по числу рамок и географии проекта, утверждают в концерне.

До 19 сентября, единого дня голосования "умные" рамки поставят в десять регионов, в частности в Московскую, Воронежскую, Калужскую, Пензенскую области, в Москве таких рамок установят 70 штук, сообщил "Ведомостям" представитель "Автоматики".

В Минпромторге "Коммерсанту" объяснили выбор поставщика тем, что только оборудование "Автоматики" вошло в реестр российской радиоэлектронной продукции. Концерн уже поставлял металлодетекторы на избирательные участки в 2018 году — тогда в 69 регионах было установлено 9000 рамок.

В отличие от обычных рамок, "умные" детекторы "Автоматики" могут распознавать потенциально опасные предметы более избирательно, например, реагировать на ножи и пистолеты, но игнорировать металлические пряжки ремней, объяснил "Ведомостям" представитель концерна. В Минпромторге добавили, что эти рамки умеют распознавать взрывчатку с металлическими элементами. Они также должны уметь подсчитывать количество приходящих на участок граждан, следует из техзадания закупки.

В полной комплектации детектор оснащается камерой для распознавания лиц, но использование этой опции на избирательных участках не предусмотрено, заверил представитель концерна "Ведомости". В Минпромторге целью закупки назвали обеспечение безопасности участников голосования. После выборов рамки будут обеспечивать безопасность школ, сказал источник "Ведомостей", близкий к Центризбиркому.

Всего в России более 95 тысяч избирательных участков, заключенный контракт обеспечит "умными рамками" не более 20% их них, но на участки до конца сентября планируют поставить только 4000 рамок, пишет "Коммерсантъ".

Эксперт по системам безопасности компании "Крок" Артем Романов считает, что избирательным участкам рамки с распознаванием лиц могли бы пригодиться для исключения "подложных" голосующих. Но он добавил, что это будет возможно, только если в стране будет создана и верифицирована глобальная система учета биометрических данных граждан с высокой скоростью работы и достоверностью.

Для отрасли радиоэлектроники сумма контракта существенная, а в рамках закупок у единого поставщика может вызывать недоверие со стороны рынка, сказал "Коммерсанту" исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев.