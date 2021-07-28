Памфилова анонсировала консультации с партиями о новых правилах видеонаблюдения

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком скоро проведет консультации с общественными палатами и политическими партиями о новом порядке видеонаблюдения на сентябрьских выборах, объявила председатель комиссии Элла Памфилова.

Она уточнила, что консультации пройдут в режиме видеоконференции, сейчас ЦИК готовит подробные разъяснения того, как будет проходить видеонаблюдение.

ЦИК 16 июля утвердил порядок видеонаблюдения на предстоящих выборах, который предусматривает непрерывную и круглосуточную трансляцию с участков все три дня голосования и ночи между ними, но не предполагает возможности для рядовых граждан смотреть трансляцию из дома, как это было в предыдущие годы. В ЦИК объяснили, что трансляцию можно будет смотреть из центров наблюдения за выборами, это оптимизация видеонаблюдения, которое таким образом будет "адресным и ответственным".

Памфилова отмечала, что ЦИК не против, чтобы регионы вели видеотрансляцию с участков за свои средства.

Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков обжаловал новый порядок видеонаблюдения в Верховном суде России. Глава ЦИК назвала этот иск "абсурдным" и "подленьким" с учетом стоимости проведения трехсуточной трансляции ради удовлетворения "простого любопытства диванных наблюдателей".

На довыборах в Мосгордуму и в муниципальное образование Щукино трансляция с участков будет идти в общественном штабе по наблюдению за выборами, заявил 28 июля спикер столичного парламента Алексей Шапошников. При этом он отметил, что продолжается дискуссия об организации видеонаблюдения общественным штабом, ЦИК и правительством Москвы.

Установку круглосуточных веб-камер на всех избирательных участках и проведение трансляции в интернете инициировал в декабре 2011 года тогдашний премьер-министр Владимир Путин.