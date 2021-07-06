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Тюменские власти пообещали полмиллиона за информацию о пропавшем ребенке

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Власти Тюменской области готовы выплатить полмиллиона рублей за информацию, которая поможет найти пропавшую 30 июня девочку, сообщил глава региона Александр Моор.

"От лица правительства Тюменской области гарантирую вознаграждение 500 тыс. рублей за предоставление значимой информации, способствующей розыску (ребенка - ИФ)", - написал губернатор во вторник на своей странице в соцсетях.

Ранее сообщалось, что в Тюмени 30 июня пропала восьмилетняя школьница. Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Тюменская область

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