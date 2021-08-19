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Пять человек погибли в аварии с "КАМАЗом" в Калмыкии

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Столкновение грузовика и легковушки унесло жизни пяти человек на трассе ФАД Р-216 в Калмыкии.

Главк МЧС по республике сообщает в четверг, что сообщение об аварии поступило в 9:02: столкнулись "КАМАЗ" и легковой автомобиль Nissan Almera. В результате ДТП пять человек погибли, из них трое детей – все пассажиры легкового автомобиля.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, медицины катастроф, Центра гражданской защиты.

Калмыкия ДТП

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