Погибли все 28 человек, летевшие на разбившемся на Камчатке Ан-26

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Живых при крушении Ан-26 на Камчатке нет, сообщили "Интерфаксу" в санавиации региона.

"По предварительным данным, погибли все пассажиры и экипаж. В общей сложности - 28 человек", - сказал собеседник агентства.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отмечал, что экипаж разбившегося самолета был опытным.

По его словам, обломки самолета - вероятно, пропавшего утром Ан-26 - обнаружены вблизи поселка Палана на Камчатке.

Во вторник во время регулярного пассажирского рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана примерно за 10 минут до посадки была потеряна связь с экипажем самолета Ан-26, принадлежащего АО "Камчатское авиапредприятие". На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа.

Метеоусловия в момент посадки воздушного судна вблизи аэропорта назначения были сложными.