Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:20Заразились
на 06.07В России 5 658 672+23 378В мире 184 148 930+367 099

Погибли все 28 человек, летевшие на разбившемся на Камчатке Ан-26

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Живых при крушении Ан-26 на Камчатке нет, сообщили "Интерфаксу" в санавиации региона.

"По предварительным данным, погибли все пассажиры и экипаж. В общей сложности - 28 человек", - сказал собеседник агентства.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отмечал, что экипаж разбившегося самолета был опытным.

По его словам, обломки самолета - вероятно, пропавшего утром Ан-26 - обнаружены вблизи поселка Палана на Камчатке.

Во вторник во время регулярного пассажирского рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана примерно за 10 минут до посадки была потеряна связь с экипажем самолета Ан-26, принадлежащего АО "Камчатское авиапредприятие". На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа.

Метеоусловия в момент посадки воздушного судна вблизи аэропорта назначения были сложными.

Камчатка Ан-26

Новости

АЕБ спрогнозировала рост рынка легковых автомобилей и LCV в России на 9,8%

АЕБ спрогнозировала рост рынка легковых автомобилей и LCV в России на 9,8%

СКР озвучил версии крушения самолета Ан-26 на Камчатке

Пандемия коронавируса

Эксперт Минздрава заявил, что людей с ВИЧ можно прививать от COVID-19

У поселка Палана найдены обломки самолета

У поселка Палана найдены обломки самолета

Три человека погибли из-за наводнения в Туапсинском районе

Рябков не исключил нанесения удара в случае нового инцидента с британским эсминцем

Дело Никиты Белых

На Никиту Белых завели новое уголовное дело

На Никиту Белых завели новое уголовное дело

Сын Сергея Фургала подал документы на участие в выборах в Госдуму

В России обновлен суточный антирекорд по числу умерших от коронавируса

В России обновлен суточный антирекорд по числу умерших от коронавируса

Избирательные участки оборудуют "умными" металлодетекторами

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');