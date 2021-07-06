У поселка Палана найдены обломки самолета

Сотрудники МЧС РФ во время вылета в поселок Палана для участия в поисках пропавшего самолета Ан-26 Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Обломки самолета - вероятно, пропавшего утром Ан-26, - обнаружены вблизи поселка Палана на Камчатке, сообщил "Интерфаксу" губернатор региона Владимир Солодов.

"Предположительно, при заходе на второй круг произошла катастрофа. Обнаружены обломки, которые, предположительно, могут принадлежать самолету, - в район обнаружения обломков выдвигаются специалисты для их обследования и дачи окончательного заключения о принадлежности обломков", - сказал глава региона.

В Росавиации журналистам рассказали, что, по информации оперативных групп, место крушения было обнаружено в 12:06. Самолет разбился в четырех-пяти километрах от взлетно-посадочной полосы аэродрома Палана у береговой линии на Камчатке.

"Учитывая географические особенности ландшафта, спасательные работы затруднены", - сказали в ведомстве.

В свою очередь в МЧС РФ журналистам сообщили, что обломки самолета обнаружены на расстоянии 3,8 км от аэропорта. К месту следуют спасатели на вездеходах. Продвижение осложнено темным временным суток и начавшимся морским приливом.

Ранее о найденных обломках агентству сообщил информированный источник.

Самолет был выпущен в 1982 году заводом "Авиант". Осенью 2012 года самолет прошел капитальный ремонт, а с 2013 года используется Петропавловск-Камчатским авиапредприятием.