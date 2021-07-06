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В Анапе нашли тело четвертого утонувшего в море

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Найдено тело мужчины, пытавшегося спасти ребенка и двух взрослых, в понедельник утонувших в море в Анапе. Об этом сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

"Тело четвертого погибшего обнаружили. Точно подтвердить, он это или нет, пока нельзя, но предположительно речь идет о нем", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что ребенок пошел купаться в море и был затянут обратным течением. Отец ребенка и его друг пытались спасти несовершеннолетнего, однако обратно выплыть никому не удалось. По сведениям прокуратуры края, еще три человека бросились им на помощь, о судьбе еще двух человек пока ничего неизвестно.

Анапа

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