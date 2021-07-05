Ребенок и двое взрослых утонули в Анапе, еще три человека пропали

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Ребенок и двое мужчин, которые пытались его спасти, утонули в море в Анапе, еще три человека, бросившиеся им на помощь, пропали, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

"Предварительно, ребенок 2008 года рождения пошел купаться, его стало затягивать обратным течением, отец ребенка и его друг бросились спасать, но также не выплыли", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что еще три человек бросились на помощь к тонущим, их судьба пока неизвестна.

По данному факту будет проведена проверка, прокурор выехал на место происшествия.