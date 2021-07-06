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Российский генетик утонул в Костромской области, спасая детей

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Ученый-генетик, заведующий лабораторией геномной географии Института общей генетики РАН, доктор биологических наук, профессор РАН Олег Балановский погиб на реке в Костромской области.

Трагедия произошла накануне, 5 июля, сообщается на сайте Института общей генетики им. Вавилова РАН.

Как отметили в академии, Балановский "широко известен своими работами в области геногеографии, исследовании популяций, истории миграций и формирования народов, участием в геногеографических исследованиях для криминалистики, своими яркими научно-популярными лекциями и просветительской работой".

Коллега ученого Светлана Боринская рассказала об обстоятельствах его гибели. "Беда. Вчера погиб Олег Балановский. Во время купания на реке спас детей, но самому выплыть сил уже не хватило. Все коллеги в шоке. Соболезнования семье, друзьям и близким Олега. Талантливый, яркий ученый. Огромная потеря", - написала она в фейсбуке.

На сайте Следственного управления СКР по Костромской области сообщается о гибели жителя Москвы 1977 года рождения на реке Унже в районе деревни Ивакино Макарьевского района Костромской области. Фамилию погибшего в СК не уточнили.

По информации ведомства, в настоящее время ведутся поиски его тела с привлечением водолазов.

В местных СМИ сообщается, что Барановский отдыхал со своими детьми 8 и 10 лет на даче в Костромской области. Семья пошла купаться на речку, детей начало затягивать в водоворот. Отец бросился им на помощь, сумел спасти сына и дочь, но сам выплыть уже не смог.

44-летний Балановский - автор свыше 80 научных статей и двух монографий ("Русский генофонд на Русской равнине" (2007) и "Генофонд Европы" (2015).

Олег Балановский РАН Институт общей генетики Костромская область

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