Задержан подозреваемый в убийстве женщины и ранении мужчины в Чите

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Оперативники задержали жителя Забайкальского края, который устроил стрельбу в одном из дворов Читы, убив женщину и ранив мужчину, подозреваемый сознался в преступлении, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

"В ходе совместной работы следователей СК и сотрудников уголовного розыска полиции в одном из частных домов поселка Каштак был задержан житель Читы 1964 года рождения. Он проживал в доме, во дворе которого было совершено преступление", - говорится в сообщении.

При обыске у мужчины изъято самодельное стреляющее устройство и несколько патронов к нему.

Отмечается, что подозреваемый признался в убийстве. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, следствие намерено ходатайствовать в суде об аресте.

"Убийство произошло на фоне конфликта. Подозреваемый сделал замечание женщине и мужчине, которые громко слушали музыку в машине, однако они не отреагировали. Тогда мужчина схватился за огнестрельное оружие", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Как сообщалось, во вторник около 4 часов утра в полицию поступило сообщение стрельбе в одном из дворов по улице Горького в Чите. Полиция обнаружила в припаркованном автомобиле тело женщины 1982 года рождения, также с места происшествия в больницу был доставлен раненный мужчина.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух человек).