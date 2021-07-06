Неизвестный застрелил в Забайкалье женщину и ранил мужчину

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Неизвестный устроил утром во вторник стрельбу в одном из дворов Читы в Забайкальском крае, погибла женщина, ранен мужчина, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

"В правоохранительные органы поступило сообщение о стрельбе в одном из дворов по улице Горького в Чите. Сотрудники полиции, прибывшие по вызову, обнаружили в стоящей автомашине тело женщины. Кроме того, с места происшествия в больницу доставлен мужчина с огнестрельными ранениями", - говорится в сообщении.

Убитой оказалась жительница Читы 1982 года рождения. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух человек). Оперативники ведут поиски преступника.