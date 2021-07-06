Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 05:58Заразились
на 05.07В России 5 635 294+24 353В мире 183 781 831+322 437

Неизвестный застрелил в Забайкалье женщину и ранил мужчину

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Неизвестный устроил утром во вторник стрельбу в одном из дворов Читы в Забайкальском крае, погибла женщина, ранен мужчина, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

"В правоохранительные органы поступило сообщение о стрельбе в одном из дворов по улице Горького в Чите. Сотрудники полиции, прибывшие по вызову, обнаружили в стоящей автомашине тело женщины. Кроме того, с места происшествия в больницу доставлен мужчина с огнестрельными ранениями", - говорится в сообщении.

Убитой оказалась жительница Читы 1982 года рождения. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух человек). Оперативники ведут поиски преступника.

Забайкалье Чита

Новости

Около 300 домов подтопило из-за непогоды в Краснодарском крае

Пандемия коронавируса

Минздрав рассказал о влиянии вакцинации от COVID-19 на беременных

Минздрав рассказал о влиянии вакцинации от COVID-19 на беременных

В МЧС сообщили о стабилизации ситуации с непогодой в Сочи

В МЧС сообщили о стабилизации ситуации с непогодой в Сочи

Из-за обильных осадков перекрыли трассу М-4 "Дон" в районе Геленджика

Что произошло за день: понедельник, 5 июля

К остановившему работу производству воды "Новотерская" построят новую дорогу

К остановившему работу производству воды "Новотерская" построят новую дорогу

Авиасообщение с Турцией возобновлено еще из 13 городов РФ

Авиасообщение с Турцией возобновлено еще из 13 городов РФ

Стихия в Сочи разрушила дороги и пляжи

Стихия в Сочи разрушила дороги и пляжи

"Роснефть" впервые использовала механизм редомициляции

Пандемия коронавируса

Товарный знак "AURORA-CoV" для вакцины "ЭпиВакКорона-Н" зарегистрирован в РФ

Товарный знак "AURORA-CoV" для вакцины "ЭпиВакКорона-Н" зарегистрирован в РФ
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');