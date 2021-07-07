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В Тюмени пришедший в банк мужчина захватил двух человек в заложники

В Тюмени пришедший в банк мужчина захватил двух человек в заложники
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Экстренные службы в Тюмени проверяют информацию о захвате заложников в отделении банка в центре города, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Сработала тревожная кнопка в отделении банка на Червишевском тракте. Позднее поступило обращение о захвате внутри банка неизвестным двух человек", - сказал источник.

По словам источника, захвативший заложников угрожает взрывом и требует 15 млн рублей. "Мужчина пронес в отделение банка рюкзак, из которого видны провода. Он утверждает, что при нем самодельное взрывное устройство. Он взял в заложники двух сотрудников банка и требует выкуп в 15 млн рублей", - сказал источник.

"Сбербанк сотрудничает с правоохранительными органами для скорейшего разрешения ситуации", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Уральского банка Сбербанка, отметив, что других комментариев по этому поводу пока нет.

На место происшествия направлены сотрудники правоохранительных органов.

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