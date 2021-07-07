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С захватчиком заложников в тюменском Сбербанке ведут переговоры

Он уже отпустил посетителей банка и большинство сотрудников

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Переговоры начались с мужчиной, захватившим отделение банка в Тюмени, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В отделение зашли несколько человек. Они ведут с преступником переговоры, пытаются убедить его отпустить заложников", - сказал источник.

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Ранее мужчину удалось убедить отпустить посетителей банка и большинство сотрудников. Внутри остается, по разным данным, от одного до трех человек, включая руководителя отделения.

"Изначально мужчина потребовал, чтобы отделение банка не покидал никто из находящихся в нем сотрудников и посетителей. Однако позднее решил оставить в заложниках лишь руководителя отделения и одного-двух сотрудников. Он требует выдать ему 15 млн рублей, угрожая взрывом", - сказал источник.

По данным областного МВД, захват заложников произошел в отделении Сбербанка. "По предварительным данным, в отделении банка также (помимо захватчика заложников - ИФ) находятся двое сотрудников (банка - ИФ)", - говорится в сообщении полиции.

Информированный источник сообщил агентству, что около 50 человек эвакуированы из здания, где расположено тюменское отделение Сбербанка, в котором неизвестный захватил заложников. Людей размещают на безопасном расстоянии.

Тюмень Сбербанк

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