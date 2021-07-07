Путин и Пашинян встретятся в среду в Москве

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду проведет встречу с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, встреча с Пашиняном, который будет находится в Москве с рабочим визитом, пройдет во второй половине дня.

После встречи запланирован рабочий обед, где Путин и Пашинян продолжат общение. Песков отметил, что им есть, о чем поговорить.

"Это важный первый визит, который Пашинян осуществляет после победы на парламентских выборах, достаточно уверенной и убедительной победы", - заявил представитель Кремля.