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Путин поздравил Пашиняна с победой его партии на выборах

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном, сообщила пресс-служба Кремля.

"Президент России поздравил Никола Пашиняна с победой возглавляемой им партии "Гражданский договор" на внеочередных выборах в Национальное собрание и пожелал успехов в процессе формирования нового правительства Армении. Подтвержден обоюдный настрой на всемерное укрепление российско-армянских союзнических отношений", - говорится в сообщении.

В РоссииПутин заявил, что в его отношениях с Пашиняном нет никаких особенностейЧитать подробнее

Отмечается, что в ходе обмена мнениями по Нагорному Карабаху "подчеркнута важность последовательной реализации

договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 г. и 11 января с.г. Российская сторона продолжит активные посреднические усилия, нацеленные на обеспечение стабильности в регионе".

Условлено о дальнейших личных контактах, добавили в пресс-службе.

По предварительным итогам подсчета ЦИК всех бюллетеней, партия Пашиняна одержала победу, набрав 53,92%.

РФ Армения Владимир Путин Никол Пашинян

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